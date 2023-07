Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Rotenburg

Am Samstagmorgen wurde der Rotenburger Polizei Feuerschein im Bereich der Wiesen hinter dem Gelände der Rotenburger Werke in der Lindenstraße gemeldet. Polizeibeamte stellten unmittelbar danach eine brennende Parkbank in den Wiesen fest und löschten sie mit Hilfe der wenig später eintreffenden Feuerwehr ab. Aufgrund des Verdachtes der Brandstiftung führte die Polizei eine umfangreiche Spurensuche durch und befragte Zeugen. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04261-9470 bei der Rotenburger Polizei zu melden.

Sottrum

In der Nacht zu Sonntag musste die Polizei in Sottrum in der Kirchstraße wegen eines Randalierers anrücken. Dieser hatte den Glaseinsatz einer Haustür eingeschlagen und einen Bewohner beleidigt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich um einen amtsbekannten 31jährigen handelte. Dieser hatte sich zudem durch das Zerschlagen des Glaseinsatzes leicht verletzt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und verwiesen ihn der Örtlichkeit. Eine Behandlung der Verletzung lehnte er ab. Zu nächtlicher Stunde fiel der Mann erneut als Beteiligter einer Schlägerei auf. Die Ordnungshüter stellten bei dem Mann eine Alkoholisierung von über 2,5 Promille fest. Der Störenfried musste die Nacht bis zur Ausnüchterung im Rotenburger Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rotenburg

Am Sonntagmorgen wurde der Polizeiwache ein vermisster Mann aus einem Rotenburger Altenheim gemeldet. Der 74jährige, körperlich eingeschränkte Mann war mit einem Rollator aus dem Altenheim abgängig, so dass sich vor dem Hintergrund der starken Hitze eine Eigengefahr ergab. Die Polizei suchte mit mehreren Funkstreifenwagen und Fahrradstreifen und konnte den Mann schließlich im Stadtgebiet unversehrt antreffen. Der Mann wurde zur Behandlung einer oberflächlichen Verletzung dem hiesigen Krankenhaus zugeführt.

Gnarrenburg

Durch Umweltsünder wurde im Wald bei Gnarrenburg "Im Eichholz/ Waldstraße" im Bereich der Zuwegung gegenüber des dortigen Tennisvereins Hausmüll und Schrott (u.a. ein Kindertrettraktor) entsorgt. Die Polizei konnte durch Ermittlungen die Zeit der Ablagerung auf den 08.07.23 zwischen 12.00 Uhr und 19.30 Uhr eingrenzen. Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen oder einen Pkw im Wald gesehen haben oder den auf dem Foto abgebildeten Trettraktor seinem vorherigen Besitzer zuordnen können, mögen sich bitte unter der Telefonnummer 04761-99450 bei der Polizei in Bremervörde melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell