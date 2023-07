Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei stoppt rücksichtlosen BMW-Fahrer und sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Polizei stoppt rücksichtlosen BMW-Fahrer und sucht Zeugen

Borchel/Hesedorf/Wehldorf/Brüttendorf. Nach der halsbrecherischen Fahrt eines 21-jährigen Mannes in seinem BMW-SUV von Rotenburg bis nach Steinfeld suchen die Beamten der Zevener Polizei nach möglichen Verkehrsteilnehmern, die durch die rücksichtlose Fahrweise des Mannes genötigt oder gar gefährdet worden sind. Aufgrund von Zeugenaussagen sei der Mann am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in seinem schwarzen BMW X5 mit ausländischem Kennzeichen von der B 71 über Borchel, Hesedorf bis nach Wehldorf gefahren und dort wieder auf die B 71 eingebogen. Zwischen Wehldorf und Brüttendorf überholte der junge Mann innerhalb einer Überholverbotszone in einer langgezogenen Kurve ein noch unbekanntes Fahrzeug. Im weiteren Verlauf konnte der Wagen von einer Streifenbesatzung der Zevener Polizei in Steinfeld gestoppt werden. Die Polizei sucht vor allem den Fahrer des überholten Fahrzeugs und einen anderen Fahrer, der einer Streifensatzung bei der Verfolgung entgegenkam und auf den BMW aufmerksam machte. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell