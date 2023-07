Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Räuberischer Diebstahl im LIDL-Markt - Polizei sucht Zeugen ++ 17-Jähriger bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Rotenburg (ots)

Räuberischer Diebstahl im LIDL-Markt - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Gegen 18:50 Uhr ist es am gestrigen Mittwochabend zu einem räuberischen Diebstahl in einem LIDL-Markt in der "Brauerstraße" gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten zwei noch unbekannte Täter (männlich und weiblich) den Supermarkt und steckten zunächst mehrere Artikel in ihre Hosentaschen und mitgeführten Rucksäcken. Als sie den Kassenbereich Richtung Ausgang durchquerten ohne die Waren zu bezahlen, wurden sie von einer Mitarbeiterin des Discounters angesprochen. Daraufhin stieß der unbekannte Mann die Mitarbeiterin weg und flüchtete in Richtung Wittorfer Straße. Eine Zeugin stellte sich dem Täter noch in den Weg, wurde jedoch ebenfalls von ihm weggestoßen. Die Komplizin verließ mit dem Diebesgut wenig später ebenfalls den Markt, stieg auf ein mitgeführtes Mountainbike und entkam in unbekannte Richtung.

Durch die Zeugen konnte gegenüber der hinzugezogenen Polizei eine genaue Personenbeschreibung abgegeben werden.

Bei dem männlichen Täter soll es sich demnach um einen Mann Ende 30 gehandelt haben, der einen auffälligen braunen Hut (ähnlich wie ein Strohhut) mit Ankersymbol trug. Er soll ca. 1,85 - 1,90m groß gewesen sein und einen olivfarbenen Rucksack bei sich getragen haben. Der Mann machte auf die Zeugen einen westeuropäischen und ungepflegten Eindruck. Er soll weiterhin aschblondes Haar, einen "Stoppelbart" und fahle, blasse Hautfarbe gehabt haben.

Bei der weiblichen Täterin soll es sich nach Zeugenangaben um eine 1,70m - 1,75m große, sehr dünne Frau gehandelt haben, welche ebenfalls ca. Ende 30 Jahre alt gewesen sein soll. Sie habe blaue Augen und zum Pferdeschwanz zusammengebundene blonde Haare gehabt. Die Frau trug eine dunkelblaue oder schwarze Baseballcap. Sie soll außerdem eine weite, cremefarbene Cargohose (3/4) und eine Strickjacke getragen und einen nicht näher beschriebenen Rucksack dabeigehabt haben. Auffällig sei ein weißer Verband unterhalb ihres linken Knies. Die Unbekannte flüchtete auf einem Mountainbike, welches durch die Zeugen nicht näher beschrieben werden konnte. Die Person sei bereits in der Vergangenheit im Lidl-Markt durch Mitarbeiter gesehen worden. Es ist demnach möglich, dass die Täter aus dem Rotenburger Bereich kommen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht ergriffen werden. Zeugen, die die Täter kennen oder andere Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Rotenburger Polizei unter 04261 - 9470 zu melden.

Einbruch in Schuppen vereitelt - Täter flüchten unerkannt

Visselhövede/Ottingen. Unbekannte Täter versuchten im Verlauf der vergangenen Nacht in einen Schuppen in der Straße "Grünhagens Garten" im Ortsteil Ottingen einzubrechen. Der Eigentümer des Schuppens bemerkte am frühen Mittwochmorgen den Versuch und verständigte daraufhin die Polizei. An der Tür sowie dem Seitenfenster konnten diverse Einbruchspuren festgestellt werden. Ein Eindringen konnte vermutlich durch die Verriegelung des Schuppens verhindert werden. Als die Täter feststellten, dass Tür und Fenster nicht nachgeben, entfernten sie sich unerkannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Visselhövede unter 04262 - 959080 zu melden.

Gefälschten Führerschein vorgezeigt - Polizei ermittelt gegen 31-Jährigen

Gyhum. Am späten Mittwochabend, gegen 22:35 Uhr, sind Beamte der Rotenburger Verfügungseinheit auf einen 5-er BMW aufmerksam geworden, welcher die B71 in Richtung Zeven befuhr. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der 31 Jahre alte Fahrzeugführer einen polnischen Kartenführerschein vor. An der Echtheit des Dokumentes kamen Zweifel auf. Weitere Überprüfungen der Beamten ergaben, dass der Mann wohl nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 31-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das gefälschte Dokument wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

E-Scooter nicht versichert - Strafverfahren eingeleitet

Rotenburg. Beamte der Rotenburger Polizei haben am Mittwochvormittag gegen 10:31 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Straße "Moorkamp" angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert war. Gegen den 42-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

17-Jähriger bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Fintel. Am Mittwochnachmittag ist es gegen 17:28 Uhr in der Straße "Pferdemarkt" zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad gekommen. Die 34-jährige Fahrzeugführerin eines Opel Astra bog nach links auf ein Tankstellengelände ab und übersah hierbei den von vorne kommenden, 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Durch die Kollision wurde der junge Motorradfahrer von seiner Maschine geschleudert. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell