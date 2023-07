Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall ++

Rotenburg (ots)

Fintel. Bereits am vergangenen Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, ist es auf der K 212 (Seghorn) in Fintel zu einem Verkehrsunfall mit einem Mofa gekommen. Der 33-jährige Fahrzeugführer ist nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligt verunfallt. Während der Sachverhaltsaufnahme kamen bei den Polizeibeamten jedoch Zweifel an den Angaben des Mofafahrers auf. Es scheint möglich, dass eine etwa 25-jährige Frau und ein ungefähr gleichaltriger Mann ihm nach dem Verkehrsunfall dabei geholfen haben, das Mofa aufzurichten. Die beiden Personen seien mit einem silbernen oder grauen VW Golf unterwegs gewesen. Zeugen, insbesondere der Mann und die Frau, werden gebeten, sich bei der Polizei in Fintel unter 04265 - 954860 zu melden.

