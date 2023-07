Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Pkw gerät auf Bundesstraße in den Gegenverkehr ++ Zwei Schlösser reichen nicht - Unbekannter entwendet teures E-Bike ++

Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Pkw gerät auf Bundesstraße in den Gegenverkehr

B71/Wehldorf. Am Dienstagmorgen ist es gegen 05:42 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Lkw gekommen. Nach Stand der Ermittlungen befuhren zwei Lkw die B71 in Fahrtrichtung Rotenburg, als ein Pkw auf entgegengesetzter Fahrbahn unvermittelt in den Gegenverkehr fuhr. Schlussendlich kollidierte der Pkw mit den beiden dort fahrenden Lkw. Durch die Wucht der Kollision landete der Pkw im Seitenraum und alle drei Fahrzeugführer wurden verletzt. Sie mussten in ein umliegendes Krankenhaus zur Behandlung gebracht werden. Die drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Weshalb der Pkw in den Gegenverkehr kam, ist nun Bestandteil weiterer Ermittlungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 50.000 Euro.

Zwei Schlösser reichen nicht - Unbekannter entwendet teures E-Bike

Zeven. Am Dienstagvormittag wurde zwischen 10:00 und 11:15 Uhr ein hochwertiges E-Bike der Marke "BERGAMONT E-Ville" von bislang unbekanntem Täter gestohlen. Das Fahrrad mit einem geschätzten Wert von 2500 Euro wurde durch den Eigentümer mittels Rahmenbügelschloss und Faltschloss gegen die Wegnahme in der Straße Am Mittelteich gleich doppelt gesichert. Das störte den Dieb offensichtlich nicht. Trotz Vorkehrungen konnte der Unbekannte das beim Ärztehaus abgestellte blaue E-Bike stehlen. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281 - 93060 entgegen.

Mountainbike bei der Eichenschule entwendet

Scheeßel. Zu einem Fahrraddiebstahl ist es am gestrigen Tag zwischen 07:30 und 13:30 Uhr in der Königsberger Straße bei der Eichenschule gekommen. Ein orangefarbenes Mountainbike der Marke "Cannondale" wurde durch den Eigentümer verschlossen abgestellt und trotz der Sicherung von unbekanntem Täter gestohlen. Zeugen werden gebeten Hinweise der Polizei Scheeßel unter 04263 - 985160 mitzuteilen.

Mofa ohne Versicherung - Zwei Strafverfahren eingeleitet

Bremervörde. Gegen 21:38 Uhr am Dienstagabend haben Beamte der Bremervörder Polizei den Fahrer eines Mofas angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Die Beamten mussten dem 16-jährigen Fahrzeugführer bis zum Zeitpunkt eines bestehenden Versicherungsschutzes die Inbetriebnahme untersagen. Gegen den jugendlichen Mofa-Fahrer und die 40-jährige Halterin wurde jeweils ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zuge nochmal dringlich darauf hin, dass das Führen von versicherungspflichtigen Fahrzeugen (z.B. Mofa und E-Scooter) ohne gültigen Versicherungsschutz eine Straftat darstellt.

Unbekannter beschädigt Pkw auf Schulparkplatz

Zeven. Im Dammackerweg ist es am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule Kivinan zwischen 09:30 und 11:30 Uhr zu einem sogenannten "Parkrempler" gekommen. Ein dort abgestellter Pkw wurde durch einen noch unbekannten Beteiligten mit seinem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Polizei vermutet, dass der Schaden beim Ein- oder Ausparken mit einem Pkw entstanden sein könnte. Zeugen werden gebeten Hinweise der Polizei Zeven unter 04281 - 93060 mitzuteilen.

Motorradfahrer verletzt sich beim Auffahren auf Gespann

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag wurde in der Harburger Straße ein 43-jähriger Motorradfahrer leichtverletzt. Der Fahrer der Maschine fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf ein, an einer roten Ampel stehendes, Fahrzeug-Gespann auf. Eine Fremdeinwirkung wird derzeit ausgeschlossen. Bei dem Unfall mit seinem Kraftrad der Marke Yamaha zog sich der Mann Verletzungen an der Schulter zu.

