Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gefälschten Führerschein bei Kontrolle vorgelegt - Polizei erkennt den Täuschungsversuch ++ Fenster aufgehebelt - Unbekannte erbeuten Diebesgut im 5-stelligen Bereich ++

Rotenburg (ots)

Feuerholz aus Lagerschuppen gestohlen

Sittensen/Klein Meckelsen. Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 01.07.2023, 17.00 Uhr und dem 02.07.2023, 12.00 Uhr, einen frei zugänglichen Lagerschuppen in der Langenfelder Straße betreten und dort 4 bis 5 Raummeter Feuerholz entwendet. Zusammen mit dem Diebesgut entfernten sich diese unerkannt vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizeistation Sittensen unter 04282 - 594140 entgegen.

Fenster aufgehebelt - Unbekannte erbeuten Diebesgut im 5-stelligen Bereich

Visselhövede/Wittorf. Zwischen dem 25.06.2023, 09.00 Uhr, und dem 02.07.2023, 11.15 Uhr, kam es in der Straße "Zum Dicken Holz" zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Hierbei wurde durch die noch unbekannten Täter ein Fenster des Einfamilienhauses aufgehebelt und das gesamte Haus durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und weitere Gegenstände in einem Gesamtwert von geschätzten 10.000 Euro. Danach flüchteten sie unerkannt.

Zeugen werden gebeten Hinweise der Polizei Rotenburg unter 04261 - 9470 mitzuteilen.

Einbruch durch die Kellertür - Diebe erbeuten Wertgegenstände

Rotenburg. Unbekannte sind am Sonntagnachmittag, zwischen 13.15 Uhr und 17.35 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Nagelschmiedsweg eingestiegen. Die Täter hebelten die Kellertür auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Hierbei entnahmen sie Wertgegenstände in ungefährer Höhe von 1000 Euro und verließen unerkannt das Objekt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hilfe. Hinweise können der Polizei Rotenburg unter 04261 - 9470 mitgeteilt werden.

Berauscht auf der Autobahn - Weiterfahrt vorerst beendet

BAB1/Halvesbostel. Am 02.07.2023, um 17.45 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Verfügungseinheit die Hansalinie in Fahrtrichtung Hamburg. Hierbei fiel ihnen ein BMW mit italienischen Kennzeichen auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle des 25-jährigen Fahrzeugführers konnten die Beamten körperliche Auffälligkeiten feststellen, sodass ein Atemalkoholtest und ein Drogenschnelltest durchgeführt wurden. Der 25-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von 0,3 Promille und der Drogentest reagierte auf eine mögliche Beeinflussung durch THC. Neben der Einleitung eines Bußgeldverfahrens wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe abgenommen.

Gefälschten Führerschein bei Kontrolle vorgelegt - Polizei erkennt den Täuschungsversuch

BAB1/Tiste. Gegen 19.30 Uhr am Sonntagabend wurden die Beamte der Verfügungseinheit auf einen weiteren Pkw aufmerksam. Der Mercedes mit schwedischer Zulassung befuhr die Hansalinie in Fahrtrichtung Bremen und wurde für eine Verkehrskontrolle von der Autobahn geführt. Hierbei händigte der 25-jährige Fahrzeugführer einen serbischen Führerschein aus. Im Rahmen der Überprüfung erkannten die Polizisten Fälschungsmerkmale bei dem Dokument, sodass der Verdacht einer vorliegenden Totalfälschung aufkam. Es stellte sich außerdem heraus, dass der 25-Jährige bereits wegen einer ähnlichen Tat in der Vergangenheit aufgefallen war. Es wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Der Mann durfte nicht weiterfahren und sein unechtes Papier wurde beschlagnahmt.

Berauscht am Steuer - Fahranfänger noch in der Probezeit

Rotenburg. Ein 24-jähriger Fahranfänger wurde am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, durch Beamte der Polizei Rotenburg in seinem Pkw BMW kontrolliert. Während der Routineüberprüfung in der Glockengießerstraße stellten die Beamten eine mögliche Beeinflussung durch THC bei dem Fahrzeugführer fest. Weiterführende Tests erhärteten den Verdacht. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Neben der Blutentnahme und der Untersagung der Weiterfahrt wurde auch eine Mitteilung an die Führerscheinstelle übermittelt. Die Behörde dürfte sich dafür interessieren, dass sich der Fahranfänger noch in der Probezeit befindet.

Gefährliche Entscheidung - Mann befährt mit 1,45 Promille die BAB 1

BAB1/Elsdorf. Am frühen Montagmorgen, 01.16 Uhr, stellten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen einen Pkw Audi A4 in Fahrtrichtung Bremen fest, welcher durch starke "Schlangenlinien" aufgefallen war. Die Beamten zogen den Pkw sofort aus dem Verkehr und mussten feststellen, dass der 47-jährige Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab den Wert von 1,45 Promille. Der Mann musste noch vor Ort seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel an die Beamten abgeben. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde der 47-Jährige zur Dienststelle verbracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe abgenommen und ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Sturz und Verletzungen nach Zusammenstoß - Radfahrer verlieren das Gleichgewicht bei Kollision: Verursacher entfernt sich unerlaubt

Bothel. Im Horstweg ist es am Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, zu einem unglücklichen Zusammenstoß von zwei Radfahrern gekommen. Hierbei fuhren beide zunächst nebeneinander auf Straße und Gehweg. Als sich der auf der Straße befindliche Radfahrer jedoch dazu entschloss ebenfalls auf den Gehweg zu fahren, touchierte er den dort fahrenden 26-jährigen anderen Radfahrer. Hierdurch verloren Beide das Gleichgewicht und stürzten. Der 26-jährige Mann verletzte sich bei dem Sturz. Statt sich um den Verletzten zu kümmern und seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher und Fahrradfahrer von der Örtlichkeit. Ein Zeuge konnte das Geschehen beobachten.

Linkskurve wird gefährlich - Frau verliert Kontrolle über Pkw und kollidiert mit Baum

Bötersen. Am 02.07.2023, 18.00 Uhr, befuhr eine 60-jährige Fahrzeugführerin die K202 in Fahrtrichtung Waffensen. Hier kam sie in einer Linkskurve mit ihrem Pkw Opel Astra von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die alleinbeteiligte Frau zog sich bei dem Verkehrsunfall Verletzungen an den Händen und den Beinen zu. Warum die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr stark beschädigtes Fahrzeug verlor ist jetzt Bestandteil der Ermittlungen. Der Sachschaden an Straßenbaum und Pkw wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt.

Wärmepumpe vom Neubau entwendet - Täter entkommen unerkannt

Rhade. Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des 01.07.2023 die Wärmepumpe eines Neubaus an der Hauptstraße entwendet. Zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr näherten sich die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand dem Doppelhaus und stahlen dort die installierte Wärmepumpe des Herstellers Vaillant. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 12.000EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation Selsingen unter 04284 - 927550 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell