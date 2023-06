POL-ROW: ++ Autofahrer fährt junge Radfahrerin an und haut ab - Polizei bittet um Hinweise ++ Unfallflucht am Bürgerpark - Polizei sucht unbekannten Autofahrer ++ Einbruch beim RSV ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Autofahrer fährt junge Radfahrerin an und haut ab - Polizei bittet um Hinweise

Vierden. Am Mittwochabend ist eine 18-jährige Radfahrerin auf der K 139 von einem noch unbekannten Pkw angefahren und dabei verletzt worden. Die junge Frau sei gegen 21 Uhr auf der rechten Seite der Kreisstraße in Richtung Ahrenswolde unterwegs gewesen, als sie der noch unbekannte Fahrer eines nachfolgenden, roten Pkw trotz Gegenverkehr überholt habe. Dabei sei es zu einer seitlichen Kollision gekommen. Die 18-Jährige kam zu Fall. Mit zahlreichen Prellungen wurde sie im Rettungswagen in das Krankenhaus nach Buxtehude gebracht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizeistation Sittensen unter Telefon 04282/59414-0 entgegen.

Unfallflucht am Bürgerpark - Polizei sucht unbekannten Autofahrer

Bremervörde. Nach einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht sucht die Bremervörder Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer eines schwarzen Mercedes. Er habe gegen 18.25 Uhr die Straße Am Bürgerpark in Richtung Finkenmoor befahren, als es etwa in Höhe des Ernst-Hube-Weges zur Kollision mit einem entgegenkommenden, 14-jährigen Radfahrer kam. Der Jugendliche stürzte und zog sich dabei einige Schürfwunden zu. Der etwa 45-jährige Fahrer mit Glatze habe kurz geschaut, was passiert sei. Trotzdem setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise bitte unter Telefon 04761/9945-0.

Nach Kollision auf dem Parkplatz - Auto fährt über E-Bike

Sottrum. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Lidl-Parkplatz an der Straße Lienworth ist am Mittwochnachmittag eine 83-jährige E-Bikerin verletzt worden. Ein 76-jähriger Autofahrer hatte gegen 15.40 Uhr mit seinem Mazda aus einer Parkbox fahren wollen. Dabei übersah er vermutlich die querende Frau auf dem Elektrofahrrad. Durch die Kollision zog sich die Seniorin leichte Verletzungen zu. In der Folge verwechselte der Autofahrer das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr über das liegende E-Bike. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund zweitausend Euro.

Betrunkener Autofahrer versucht Polizei auszutricksen

Unterstedt. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag auf der B 215 einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 22-jährige Mann war gegen 3.30 Uhr mit seinem Audi auf der Bundesstraße unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Er versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen, fuhr seinen Wagen auf das Gelände einer Tankstelle und schaltete Motor und Licht aus. Die Polizisten ließen sich nicht täuschen und entdeckten das Fahrzeug. Der 22-Jährige hatte sich mittlerweile schlafend gestellt. Der Grund zeigte sich bei der Verkehrskontrolle. Der junge Mann hatte vor Fahrtantritt reichlich Alkohol getrunken: mehr als 1,8 Promille. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Montagefahrzeuge aufgebrochen

Scheeßel. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte auf dem Firmengelände der EWE an der Mühlenstraße zwei Montagefahrzeuge aufgebrochen. Sie schlugen die Scheiben auf der Fahrerseite eines Ford Transit und eines VW Crafter ein. Dann öffneten sie die Fahrzeuge. Von den Ladeflächen nahmen sie Werkzeuge mit.

Einbruch beim RSV

Rotenburg. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in das Vereinsheim des Rotenburger Sportvereins an der "Städtischen Sportanlage In der Ahe" eingebrochen. Dazu schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Mit etwas Bargeld aus einer Geldkassette und Süßigkeiten zogen sie wieder ab.

Fahrrad aus Schuppen geklaut

Bremervörde. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind Unbekannte in den Schuppen eines Wohnhauses am Jütlandweg eingebrochen. Dazu knackten sie ein Vorhängeschloss. Im Schuppen fanden die Täter ein graues Treckingrad der Marke Greens vom Typ Dundee, durchtrennten auch hier das Fahrradschloss und nahmen es mit.

