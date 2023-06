POL-ROW: ++ 2,78 Promille auf dem E-Scooter: Verletzungen durch Sturz müssen im Krankenhaus behandelt werden ++ Unbekannter entwendet Pedelec ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

++ 2,78 Promille auf dem E-Scooter: Verletzungen durch Sturz müssen im Krankenhaus behandelt werden ++

Brockel/Rotenburg. Zivilcourage bewies eine Frau am gestrigen Montag, als sie gegen 16.24 Uhr auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam wurde, der direkt vor ihren Augen und ohne Fremdeinwirkung gestürzt war. Daraufhin verständigte die 34-jährige Zeugin die Polizei. Die eingesetzten Beamten mussten vor Ort feststellen, dass der Grund für die unsichere Fahrweise höchstwahrscheinlich der Konsum von Alkohol gewesen sein dürfte. Der 25-jährige E-Scooter-Fahrer wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,78 Promille auf. Durch den Sturz zog sich der Mann Verletzungen an Händen und Gesicht zu und wurde durch einen verständigten Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Da für Führer von E-Scootern dieselben Promillegrenzen wie für Autofahrer gelten, wurde gegen den 25-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Wie hoch die Blutalkoholkonzentration zum Zeitpunkt des Fahrens tatsächlich war, wird die Untersuchung der abgegebenen Blutprobe zeigen.

++ Unbekannter entwendet Pedelec ++

Bremervörde. Zum Diebstahl eines Pedelecs ist es am vergangenen Wochenende in der Straße Brunsburg gekommen. Der noch unbekannte Täter hatte das abgestellte und verschlossene, schwarze E-Bike der Marke Hercules Futura vor einer Praxis im Bremervörder Zentrum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen entdeckt. Nachdem er die Verriegelung überwunden hatte, konnte sich der Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung entfernen.

++ Fahrradfahrer wird von Pkw erfasst - Fraktur muss im Krankenhaus behandelt werden ++

Rotenburg. In der Mühlenstraße ist es am gestrigen Mittag, 11.46 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen Radfahrer und einem Pkw gekommen. Nach derzeitigem Stand übersah die 79-jährige Fahrzeugführerin des Pkw den Radfahrer während des Abbiegevorgangs, sodass es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß fiel der Radfahrer und zog sich einen Unterschenkelbruch zu. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht und dort behandelt. Der Pkw und das Rad wurden bei dem Verkehrsunfall beschädigt.

++ Gefährliches Überholmanöver endet mit Verkehrsunfall und zwei Leichtverletzten ++

BAB1/Sittensen. Auf Höhe der Anschlussstelle Sittensen ist es auf der Hansalinie in Fahrtrichtung Bremen am gestrigen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen gekommen. Die Polizei geht aufgrund der Gesamtumstände davon aus, dass der 41-jährige Fahrer eines Mercedes einen vorausfahrenden Sattelzug von der rechten Spur aus überholen wollte und beim Ausscheren auf den mittleren Fahrstreifen einen von hinten kommenden Transporter übersah. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Durch das Auffahren wurden eine 37-jährige Mitfahrerin des Pkw und der 33-jährige Fahrzeugführer des Transporters leichtverletzt.

++ Junge Frau landet mit ihrem Pkw im Wassergraben: Krankenhaus ++

Rotenburg. Eine junge Frau ist am 26.06.2023, 17.30 Uhr, mit ihrem Mercedes auf der B440 zwischen Rotenburg und Hassel unterwegs gewesen, als nach eigenen Angaben plötzlich Wild die Fahrbahn kreuzte. Die 22-Jährige versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden und verunfallte mit ihrem Fahrzeug. Durch das Ausweichmanöver kam der Wagen rechtsseitig von der Fahrbahn ab und landete in einem Wassergraben. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell