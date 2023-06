Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auseinandersetzung zwischen drei Großfamilien im Freibad: Streitigkeiten drohen zu eskalieren - Polizeiliches Erscheinen verhindert vermutlich Schlimmeres ++

Rotenburg (ots)

Auseinandersetzung zwischen drei Großfamilien im Freibad: Streitigkeiten drohen zu eskalieren - Polizeiliches Erscheinen verhindert vermutlich Schlimmeres

Zeven. Am Sonntagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, ist es im Zevener Naturbad und auf dem dazugehörigen Parkplatz zu lautstarken Streitigkeiten zwischen mehreren Mitgliedern verschiedener Großfamilien gekommen. Auslöser dürfte ein Streit zwischen zwei Frauen gewesen sein, der zu eskalieren drohte. Nachdem mehrere Familienangehörige erfolglos versucht hatten zu schlichten, verließ ein Teil der Streitparteien das Freibad. Auf dem Parkplatz an der Straße "Sonnenkamp" setzte sich der Zwist fort. In kurzer Zeit erschienen dort weitere Mitglieder der Großfamilien. Mitarbeiter des Bades alarmierten daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens entfernten sich die aufgebrachten Personen schlagartig in ihren Fahrzeugen. Zu strafbaren Handlungen dürfte es nach bisherigem Stand nicht gekommen sein.

Unfall auf der Autobahn - Zwei Menschen verletzt

Gyhum/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Bockel und Elsdorf sind am Sonntagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein 24-jähriger Autofahrer kam gegen 7 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Citroen vom linken Überholstreifen nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug krachte in die Mittelschutzplanke und kam auf der linken Fahrspur wieder zum Stehen. Der Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin wurden vorsorglich im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

E-Scooter-Fahrer unter Drogenverdacht

Bremervörde. Am Samstagabend ist ein 30-jähriger Mann auf seinem E-Scooter vermutlich unter dem Einfluss von Drogen in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 20.45 Uhr in der Gnarrenburger Straße auf ihn aufmerksam geworden. Zunächst stellte sich heraus, dass das kleine Trendfahrzeug nicht versichert war. Außerdem erkannten die Polizisten bei dem 30-Jährigen Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Motorroller geklaut

Rotenburg. Unbekannte haben am Sonntagabend in der Moorstraße einen Motorroller gestohlen. Das schwarz-weiße Kleinkraftrad vom Hersteller Derbi vom Typ Boulevard 50 2T mit dem Versicherungskennzeichen: 701ABW stand zwischen 17.30 Uhr und 23.45 Uhr auf dem Parkstreifen vor einem Mehrparteienhaus. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0 an die Rotenburger Polizei.

Gartengeräte aus Schuppen gestohlen

Lauenbrück. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße in einen Geräteschuppen eingebrochen. Daraus nahmen sie eine schwarze Kettensäge der Marke McCulloch, einen schwarzen Rasenmäher der Marke Worx und einen Rasentrimmer mit. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

Anhänger und Kabeltrommeln gestohlen

Westertimke. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag von einem Gelände einer Firma für Biogas an der Straße Am Falkenlager einen Kfz-Anhänger gestohlen. Mit dem Fahrzeug des Herstellers "Eduard" transportierten sie mehrere, gestohlene Kabeltrommeln mit Kabel ab. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren tausend Euro.

