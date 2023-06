Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auto kollidiert mit Lichtmast ++ Schwerer Unfall im Begegnungsverkehr der B 75 ++ Senior stürzt mit seinem Fahrrad ++ Metallschrott geklaut ++ Kriminelle Spendensammler ++

Rotenburg (ots)

Auto kollidiert mit Lichtmast

Bevern. Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße verletzt worden. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der Mann gegen 15 Uhr mit seinem VW Golf in Höhe der Einmündung zum Küsterweg in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Lichtmast. Mit leichten Verletzungen wurde er im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 16.000 Euro.

Schwerer Unfall im Begegnungsverkehr der B 75

Waffensen. Zwei schwer verletzte Menschen und einen Sachschaden von rund zwanzigtausend Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag auf der B 75 zwischen Waffensen und Hassendorf ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der 85-jährige Fahrer eines Ford gegen 13.30 Uhr auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kam es zunächst zu einer Kollision mit dem Außenspiegel des entgegenkommenden Mercedes einer 51-Jährigen. Im weiteren Verlauf kollidierte der Golf mit dem ebenfalls entgegenkommenden Skoda einer 39-Jährigen. Der Unfallverursacher und die Frau im Skoda kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Senior stürzt mit seinem Fahrrad

Hellwege. Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein 84-jähriger Mann am Donnerstagvormittag verletzt. Der Senior war gegen 11 Uhr an der Straße Auf der Meente unterwegs, als er ohne fremde Beteiligung zu Fall kam. Mit Verletzungen in seinem Gesicht wurde er im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Junger Autofahrer unter Drogenverdacht

Rotenburg. Vermutlich unter dem Einfluss von THC, dem Rauschmittel von Marihuana, ist ein 22-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag in der Burgstraße in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Im Gespräch erkannten die Beamten bei dem jungen Mann Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte den Eindruck. Der 22-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Metallschrott geklaut

Wilstedt. In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter vom Hof einer Firma für Haustechnik an der Hauptstraße Metallschrott gestohlen. Gegen 2.30 Uhr fuhren sie mit einem Transporter auf das frei zugängliche Gelände und luden rund 500 Kilogramm Messing aus den Sammelboxen ein. Damit machten sie sich aus dem Staub. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund eintausend Euro.

Kriminelle Spendensammler

Selsingen. Am Mittwochabend waren kriminelle Spendensammler auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Hauptstraße unterwegs. Mit einem Klemmbrett in der Hand ging ein unbekannter Mann gegen 18.20 Uhr auf eine 62-Jährige Kundin zu. Ein Zettel sollte verdeutlichen, dass er taubstumm sei und Geld für gehörlose Kinder sammele. Die Frau ließ sich erweichen und wollte 10 Euro spenden. Da sie nur einen 50-Euro-Schein zur Hand hatte, wollte der Fremde wechseln. Er nahm den Schein an sich und rannte davon.

