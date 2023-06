Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Radfahrer bei Unfall verletzt ++ Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt ++ Einbruch in Landtechnik-Firma ++ BMW aus der Garage geklaut ++ Dieseldiebe unterwegs ++

Rotenburg (ots)

Radfahrer bei Unfall verletzt

Bremervörde. Ein 22-jähriger Radfahrer ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Alten Straße verletzt worden. Eine 44-jährige Autofahrerin hatte gegen 8 Uhr mit ihrem VW Passat auf den Hof eines Blumenhauses abbiegen wollen und dabei vermutlich den Radler, der mit seinem Mountainbike in gleicher Richtung den Gehweg auf der linken Seite nutzte, übersehen. Bei der Kollision zog sich der 22-Jährige leichte Verletzungen an seiner Hand zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Sottrum. Mit knapp 0,8 Promille ist ein 34-jähriger Autofahrer am Montagmorgen in der Bremer Straße in eine Verkehrskontrolle der Sottrumer Polizei geraten. Gegen 8.40 Uhr wurden die Beamten auf den Skoda des Mannes aufmerksam. Im Gespräch nahmen sie Alkoholgeruch bei ihm war. Der 34-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Einbruch in Landtechnik-Firma

Glinstedt. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in das Gebäude eines Unternehmens für Landtechnik an der Falkenbergstraße eingebrochen. Durch Aufbohren eines Türschlosses hatten sich die Täter gegen 3.30 Uhr gewaltsam Zutritt in das Bürogebäude verschafft. Auf der Suche nach Beute fiel ihnen eine Kassette mit Bargeld in die Hände. Als die Täter im Gebäude einen Alarm auslösten, wurde ein Sicherheitsunternehmen auf den Einbruch aufmerksam. Der Geschädigte machte sich auf den Weg zum Objekt. Da waren die Einbrecher aber schon weg.

BMW aus der Garage geklaut

Rotenburg. In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter aus der Garage eines Reihenhauses an der Heinrich-Scheele-Allee einen hochwertigen BMW gestohlen. Nachdem sie sich den Zugang verschafft hatten, fuhren sie unbemerkt mit dem weißen X5 mit den Kennzeichen ROW-TR 41 davon. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Dieseldiebe unterwegs

Rotenburg. Dieselkraftstoff im Wert von knapp dreitausend Euro haben unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes in der Otto-von-Guericke-Straße gestohlen. Auf dem Gelände eines Baustoffhandels zapften sie den Treibstoff aus den Tanks von vier Lastwagen ab. Zeugen, denen Verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell