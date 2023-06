Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hurricane 2023 - Polizei zieht positive Bilanz ++

Rotenburg (ots)

Hurricane 2023 - Polizei zieht positive Bilanz

Scheeßel/Hurricane. Auf der Skala von "staubtrocken" bis "feucht-fröhlich" - das Hurricane-Festival hatte auch in diesem Jahr aus polizeilicher Sicht fast alles zu bieten. Rund 400 Mitarbeitende der Polizei haben dazu beigetragen, den Rahmen und die Sicherheit auf einem der größten, deutschen Festivals zu gewährleisten. Davon konnte sich am Samstag auch Polizeipräsident, Thomas Ring, bei einem Besuch in der Einsatzleitung selbst ein Bild machen. Der Polizeieinsatz am Eichenring ist der größte seiner Polizeidirektion Lüneburg und einer der Größten in Niedersachsen. PI-Leiter Jörg Wesemann konnte ihm berichten, dass das Konzept, an dem lange gearbeitet worden war, voll aufgegangen ist.

Nach einer (fast) störungsfreien Anreise, die durch einige Baustellen auf den Anfahrtsrouten leicht erschwert wurde, lief es ab Donnerstagnachmittag ohne Probleme. Dabei kam es zu wenigen Verkehrsunfällen mit Blechschaden.

Auch in diesem Jahr führte die Polizei wieder stationäre Kontrollen des Anreiseverkehrs in Sottrum und Sittensen und auch mobil durch. Diese Maßnahmen waren im Vorfeld angekündigt worden. Dass dabei 41, hauptsächlich männliche Fahrer aus dem Verkehr gezogen wurden zeigt, dass die Beamten mit dieser bewährten Aktion wieder richtiglagen. Sicherheit im Straßenverkehr ist nach wie vor eine Kernaufgabe der Polizei

Trotz leicht ansteigender Zahlen sprechen die Beamten beim Blick auf die Kriminalstatistik von einer positiven Tendenz:

- Bislang wurden etwas mehr als zweihundert Straftaten verzeichnet.

- Mehr als die Hälfte registrierte man bei den Vorkontrollen. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

- Der Rest verteilt sich vor allem auf Eigentums- und Betrugsdelikte. Bis Sonntagvormittag kam es zu 17 angezeigten Diebstählen. Nur 2 waren Taschendiebstähle und 3 Diebstähle aus einem Zelt. Vielfach wurden Personen ohne gültige Eintrittsbändchen (50) auf dem Festivalgelände angetroffen. Hinzu kommen noch im Vorfeld betrügerisch erworbene und dann weiterverkaufte Tickets. Hier laufen die Ermittlungen gegen einen Tatverdächtigen.

- Wie in den Jahren zuvor, sind nur wenige Körperverletzungen (8) angezeigt worden. Das zeigt deutlich den friedlichen Verlauf des Festivals.

Erfahrungsgemäß dürften sich diese Zahlen durch Anzeigen, die die Gäste zu Haus bei ihrer Polizeidienststelle aufgeben, noch erhöhen.

Besonders positiv nahmen viele Einsatzkräfte, die von Donnerstag bis zum Montagmorgen anlässlich des Festivals rund um den Eichenring eingesetzt waren, die freundliche Resonanz von Seiten vieler Festivalgäste wahr.

