POL-ROW: ++ Schwerer Unfall auf der Kreisstraße 209 - Polizei entdeckt Leichnam im ausgebrannten Auto ++

Rotenburg (ots) - Seniorin stirbt beim Baden im See Hassendorf. Eine 86-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag beim Baden im Badesee des "Campingplatzes Stürberg" an der Straße "An der Tonkuhle" verstorben. Zeugen hatten die Seniorin gegen 17 Uhr leblos im Wasser entdeckt. Obwohl die Ersthelfer die Frau sofort ...

