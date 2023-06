Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Unfall auf der Landesstraße - Zwei Männer verletzt ++ Schlägerei in der Fußgängerzone - Zwei junge Männer verletzt ++ Nachbar verhindert Wohnungseinbruch ++

Rotenburg (ots)

Schwerer Unfall auf der Landesstraße - Zwei Männer verletzt

Ramshausen. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 130 sind am Mittwochnachmittag zwei Männer zum Teil schwer verletzt worden. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam der 62-jährige Fahrer eines Fiat Kleintransporters gegen 16.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem entgegenkommenden Sattelschlepper eines 44-Jährigen. Dabei zog sich der Fahrer des Transporters schwere Verletzungen zu. Er wurde im Rettungswagen in das Krankenhaus nach Harburg gebracht. Der 44-jährige Unfallbeteiligte erlitt einen Schock. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro.

Schlägerei in der Fußgängerzone - Zwei junge Männer verletzt

Rotenburg. Am Mittwochabend gegen 19 Uhr ist es in der Fußgängerzone zu einer Prügelei unter vier jungen Männern gekommen. Die 17 und 18 Jahre alten Beteiligten hätten zum Teil mit einem Baseballschläger aufeinander eingeschlagen und Pfefferspray eingesetzt. Zwei Männer erlitten leichte Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlungen richten sich bislang gegen einen 17-Jährigen und einen noch unbekannten Mittäter. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei.

Nachbar verhindert Wohnungseinbruch

Visselhövede. Ein aufmerksamer Nachbar ist am Mittwochnachmittag auf zwei Männer aufmerksam geworden, die in ein Wohnhaus am Alten Postweg einbrechen wollten. Gegen 16.30 Uhr hebelten die beiden Täter am Fenster zum Badezimmer. Als sie erkannten, dass der Nachbar sie gesehen hatte, ergriffen sie sofort zu Fuß die Flucht. Zu einem Eindringen in die Wohnung ist es nicht gekommen.

Unter Drogen und ohne Führerschein - Zevener Polizei stoppt 36-Jährigen

Elsdorf. Die Zevener Polizei hat am Mittwochvormittag einen 36-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Streifenteam war gegen 10.30 Uhr auf der L 131 auf den BMW des Mannes aufmerksam geworden. Die Beamten folgten dem Fahrzeug auf die Autobahn A1 bis zum Parkplatz Glindbusch. Bei der Verkehrskontrolle erkannten sie Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach dürfte der 36-Jährige zuvor Kokain und Marihuana zu sich genommen haben. Er musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem zeigte sich, dass der Fahrer des BMW nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Unfallflucht mit Krankenfahrstuhl - Polizei sucht unbekannten Zeugen

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwochvormittag in der vergangenen Woche am Pferdemarkt ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei einen noch unbekannten Zeugen. Gegen 10.30 Uhr sei ein noch unbekannter Fahrer eines Krankenfahrstuhls beim Vorbeifahren an einem geparkten, weißen Fiat 500 seitlich mit dem Fahrzeug kollidiert. Dabei entstand ein ärgerlicher Sachschaden. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Ein Zeuge notierte sich das Versicherungskennzeichen des Krankenfahrstuhls und meldete es einer dortigen Versicherung. Wie sich jetzt herausstellte, dürfte er das Kennzeichen falsch abgelesen haben. Dieser Zeuge und andere Personen, die den Sachverhalt beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Rotenburg unter 04261/9470.

