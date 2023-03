Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hattingen (ots)

Am heutigen Sonntag (12.03) wurde um 0.22 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bochumer Straße gemeldet.

Ein PKW hat zunächst einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lieferwagen touchiert und ist dann fast frontal in die Seite eines PKW am linken Fahrbahnrand gefahren.

Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Sie wurde von Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab.

Im Verlauf des Einsatzes stellte sich heraus, dass sich zum Unfallzeitpunkt eine zweite Person im Fahrzeug befand. Diese erschien später an der Einsatzstelle und wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst untersucht.

Beide Personen wurden anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzstelle wurde abschließend an die Polizei übergeben.

Zu diesem Einsatz wurde zunächst der Löschzug Mitte alarmiert, da sich die hauptamtlichen Kräfte noch in einem Einsatz in der Südstadt befanden. Hier hatte gegen 23.44 Uhr die Alarmanlage eines Kreditinstituts ausgelöst und den Vorraum vernebelt. Nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera wurden die Räumlichkeiten entraucht. Da sich die hauptamtlichen Kräfte einsatzbereit melden konnten, übernahmen sie den Verkehrsunfall. Die Kräfte des Löschzuges Mitte brauchten nicht mehr ausrücken.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell