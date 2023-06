Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junge Radfahrerin angefahren ++ Unfallflucht nach Kollision mit Radfahrer - Polizei bittet um Hinweise ++ Zeuge beobachtet Ladendiebstahl und soll sich melden ++

Rotenburg (ots)

Junge Radfahrerin angefahren

Rotenburg. Eine 12-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagmittag im Einmündungsbereich Am Sande/Birkenweg von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Ein 32-Jähriger Autofahrer hatte gegen 13.30 Uhr mit seinem Seat von der Bergstraße geradeaus in den Birkenweg fahren wollen und dabei die von rechts kommende Radlerin vermutlich übersehen. Bei dem Sturz zog sich das Mädchen leichte Verletzungen an ihrem Knie zu.

Unfallflucht nach Kollision mit Radfahrer - Polizei bittet um Hinweise

Wohnste. Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße ist am frühen Mittwochmorgen ein 21-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der noch unbekannte Fahrer eines Audi mit Kennzeichen aus Stade sei gegen 5.30 Uhr im Bereich zwischen Kurze Straße und Poststraße mit dem Radfahrer kollidiert und habe die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 21-Jährige zog sich zahlreiche Prellungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Hinweise zur Ermittlungen des flüchtigen Autofahrers erbittet die Polizei unter Telefon 04282/59414-0.

Zeuge beobachtet Ladendiebstahl und soll sich melden

Scheeßel. Die Scheeßeler Polizei sucht derzeit nach einem Zeugen, der am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr einen Ladendiebstahl im Combi-Markt an der Mühlenstraße beobachtet hat. Demnach sah der Mann, wie zwei Jugendliche und ein Kind Süßigkeiten einsteckten und die Ware nicht bezahlten. Er meldete die Tat einer Mitarbeiterin, sein Name wurde jedoch nicht notiert. Die Aussagen des Zeugen sind für die Ermittlungen wichtig. Deshalb möge er sich unter Telefon 04263/98516-0 melden.

Junger Biker bei Wildunfall schwer verletzt

Hatzte. Bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße 142 zwischen Hatzte und Hamersen ist am Donnerstagmittag ein 24-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach eigenen Angaben habe der junge Mann gegen 12.45 Uhr im Ausgang einer Linkskurve einem Reh ausweichen wollen. Er kam mit seiner Kawasaki nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einer Wiese. Der Biker wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

