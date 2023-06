Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Während der Geschäftszeit - Einbruch in Rewe-Büro ++ Seniorin stürzt mit Fahrrad ++ Einbruch im Mühlenweg ++ Arbeitsgeräte vom Firmengelände gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Während der Geschäftszeit - Einbruch in Rewe-Büro

Bremervörde. Noch während der Geschäftszeit am Samstagabend sind drei unbekannte Täter in das Büro des Rewe-Marktes an der Industriestraße eingebrochen. Gewaltsam öffneten sie gegen 20 Uhr eine Bürotür. Einer der Männer ging ins Büro und nahm eine Kassenlade mit, während sein Komplize Schmiere stand. Der Dritte sorgte später für den Abtransport in einem Karton. Zeugen, die diese Tat beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon 04761/9945-0.

Seniorin stürzt mit Fahrrad

Scheeßel. Eine 84-jährige Radfahrerin hat sich am Samstagmittag bei einem Sturz verletzt. Die Seniorin war gegen 12.40 Uhr auf dem Sonderstreifen für Fahrräder am Vahlder Weg in Höhe des Aldi-Marktes unterwegs, als sie ohne fremde Beteiligung zu Fall kam. Dabei zog sich die 84-Jährige eine Kopfplatzwunde zu.

Einbruch im Mühlenweg

Scheeßel. In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Mühlenweg eingebrochen. Auf der Rückseite brachen sie eine Terrassentür auf und drangen in das Wohnzimmer ein. Weiter kamen die Einbrecher nicht. Sie scheiterten an einer verschlossenen Tür. Erbeutet haben sie eine Bohrmaschine.

Arbeitsgeräte vom Firmengelände gestohlen

Oerel. Einen Stampfer und eine Rüttelplatte haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag von einem Firmengelände an der Straße "Gewerbekamp" erbeutet. Wie sie die beiden Geräte abtransportiert haben, ist noch unbekannt. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund fünftausend Euro und bittet unter Telefon 04761/9945-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell