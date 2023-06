Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junger Radfahrer bei Unfall verletzt ++ Polizei nimmt volltrunkenen Mann in Gewahrsam ++

Rotenburg (ots)

Junger Radfahrer bei Unfall verletzt

Zeven. Bei einer Kollision mit einem Auto in der Bahnhofstraße ist ein 10-jähriger Radfahrer am Samstagnachmittag verletzt worden. Ein 35-jähriger Autofahrer hatte gegen 17.40 Uhr mit seinem Mercedes von einem Grundstück fahren wollen. Der Mann habe sich mit dem Fahrzeug langsam auf den querenden Geh- und Radweg getastet. Der von rechts kommende Junge erkannte den Wagen zu spät und fuhr gegen die rechte Fahrzeugseite. Er zog sich leichte Verletzungen am Kopf und an den Beinen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.

Polizei nimmt volltrunkenen Mann in Gewahrsam

Zeven. Beamte der Zevener Polizei haben am Sonntagabend im Stadtpark an der Bäckerstraße einen betrunkenen Mann in Gewahrsam genommen. Da er dort schon des Öfteren aufgefallen ist, hatte er vom Ordnungsamt ein zeitlich begrenztes Aufenthaltsverbot erhalten. Gegen 18.40 Uhr traf ihn die Polizei erneut schlafend und volltrunken an. In einer Gewahrsamszelle konnte der Mann seinen Rausch ausschlafen.

