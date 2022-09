Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: vermisster 8 Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Straußfurt (ots)

Am Sonntagvormittag wurde in Straußfurt ein 8 jähriger Junge bei der Polizei als vermisst gemeldet. Umfangreiche Suchmaßnahmen und Befragungen in der Bevölkerung führten dazu, dass der Junge nach etwa 1,5 Stunden wohlbehalten bei einer Spielkameradin aufgefunden und zu seiner Mutter zurückgebracht werden konnte. Die Polizei bedankt sich bei allen Anwohnern, welche bei der Absuche geholfen haben. (TF)

