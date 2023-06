Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junger Radfahrer bei Unfall verletzt ++ Vorfahrt missachtet ++ Tageswohnungseinbruch ++

Rotenburg (ots)

Junger Radfahrer bei Unfall verletzt

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße ist am Dienstagmittag ein 13-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Junge hatte gegen 13 Uhr von der Bremer Straße nach links in den Hermann-Lös-Weg abbiegen wollen und dabei vermutlich nicht auf den nachfolgenden Seat einer 32-Jährigen geachtet. Bei der Kollision zog sich der junge Radfahrer leichte Verletzungen am Ellbogen und am Knie zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Vorfahrt missachtet

Hemslingen. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bellener Weg/Birkenweg ist am Dienstagmorgen eine 35-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 7 Uhr mit ihrem Renault in Richtung Soltauer Straße unterwegs, als sie mit dem von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Ford Transit eines 43-Jährigen kollidierte. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen an ihrem Arm zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

Tageswohnungseinbruch

Vahlde. Im Verlauf des Dienstagvormittags ist es in der Lauenbrücker Straße zu einem Tageswohnungseinbruch bekommen. Zwischen 7.45 Uhr und 12.30 Uhr hebelten unbekannte Täter das Fenster zum Wohnzimmer auf der Seite eines Einfamilienhauses auf. In der Wohnung durchstöberten die Täter alle Räume. Gefunden haben sie dabei vermutlich nichts.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell