POL-ROW: ++ E-Bike-Diebe wieder unterwegs ++ Auto kollidiert mit Straßenbaum - 59-jähriger Mann schwer verletzt ++ Taschendiebstahl im Discounter ++

E-Bike-Diebe wieder unterwegs

Zeven. Unbekannte Täter haben am Mittwoch im Stadtgebiet erneut hochwertige E-Bikes gestohlen. Zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr holten sie ein schwarzes Elektrofahrrad des Herstellers Bulls vom Typ Lacuba aus der offenen Garage eines Wohnhauses am Nelkenweg in Aspe. Im Verlauf des Tages haben möglicherweise die gleichen Täter in der Pappelstraße das verschlossene E-Bike einer 21-Jährigen in ihren Besitz gebracht. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus. Im Zusammenhang mit der Tat in Aspe wurde im Tatzeitraum ein blauer Fiat Transporter (Ducato) gesehen. In den vergangenen Wochen ist es in Zeven zu zahlreichen Diebstählen von E-Bikes, zum Teil aus offenen Garagen oder Carports gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass reisende Täter genau danach suchen. Die Beamten raten, die teuren Räder für Fremde nicht sichtbar abzustellen oder sie auch auf dem eigenen Grundstück anzuschließen. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon 04281/9306-0.

Auto kollidiert mit Straßenbaum - 59-jähriger Mann schwer verletzt

Tarmstedt. Schwere Verletzungen hat sich ein 59-jähriger Autofahrer am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 133 zwischen Grasberg und Tarmstedt zugezogen. Der Mann war gegen 12.20 Uhr mit seinem Kia in Richtung Tarmstedt unterwegs, als sein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Kia mit einem Straßenbaum. Der 59-Jährige kam im Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Taschendiebstahl im Discounter

Sottrum. Am Mittwochmittag haben unbekannte Taschendiebe eine 65-jährige Sottrumerin in einem Discounter an der Großen Straße bestohlen. Unbemerkt nahmen sie die rote Geldbörse aus der Handtasche der Frau. Darin befanden sich neben Bargeld die üblichen Dokumente und Bankkarten.

Streit unter Männern droht zu eskalieren

Rotenburg. Am Mittwochabend ist es im Hirtenweg zur einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Gegen 22.30 Uhr erhielt die Polizei mehrere Notrufe, dass dort ein Streit vor einem Grundstück zu eskalieren drohe. Zwei Streifenbesatzungen rückten an und trafen auf zwei 27 und 30 Jahre alte Anwohner. Beide gaben an, dass sie von einem 35-Jährigen zunächst verbal und in der Folge mit einer Axt bedroht worden seien. Nur durch den Einsatz von Reizgas habe man den Angriff abwehren können. Mit weiteren Drohungen seien der Beschuldigte und ein anderer Mann in ihrem Auto davongefahren. Die genauen Hintergründe des Streits ließen sich nicht aufklären. Die Polizei leitete gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren ein.

