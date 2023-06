Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum 23.06.-25.06.2023

Rotenburg

Diebstahl einer Ledertasche

Rotenburg. Am Freitagmittag entnahm der Beschuldigte eine hochwertige Ledertasche aus der Warenauslage eines Geschäfts in der Großen Straße. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte aus dem Laden, ohne die Ware zu bezahlen. Dies wurde durch eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtet und der Polizei gemeldet. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte ein 48-jähriger Mann im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen und als Beschuldigter des Ladendiebstahls identifiziert werden. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Das Diebesgut wurde durch die Polizeibeamten zum Geschäft zurückgebracht.

Einschleichdiebstahl

Visselhövede. In der Zeit vom 22.06.2023, 18:00 Uhr bis 23.06.2023, 09:00 Uhr, betrat die bislang unbekannte Täterschaft die Garage der Geschädigten in der Straße "Im Speckföhrt" und entwendete aus dem unverschlossenen Pkw zwei Haustürschlüssel. Anschließend betrat die Täterschaft das Wohnhaus und entwendete aus diesem Bargeld in Höhe von circa 5.000,- Euro. Danach entfernte sich die Täterschaft unerkannt.

Sollten Sie Hinweise zur Tat oder der Täterschaft geben können, nimmt die Polizei diese unter der Telefonnummer 04261-947-0 entgegen.

Verkehrsunfall nach Alkoholkonsum

Bothel. Am Freitagabend wollte der alleinbeteiligte Unfallverursacher rückwärts aus einer Parklücke in der Hemsbünder Straße ausparken. Dabei übersah er den hinter ihm ordnungsgemäß parkenden Pkw. Folglich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw, woraufhin Sachschaden an beiden entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 55-jährige Unfallverursacher unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,85 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein des 55-Jährigen beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Traktor

Lauenbrück. Am Samstagvormittag befuhr ein 61-Jähriger mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeuggespann, bestehend aus einer Zugmaschine und einer Pflanzenschutzspritze, die Ziegeleistraße und bog in den Benkeloher Weg ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte im Kurvenverlauf der Anhänger um. Dabei traten mehrere Liter Pflanzenschutzmittel aus dem Anhänger aus und flossen in den Straßengraben. Durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem ausgetretenen Pflanzenschutzmittel, um ein nicht gesundheitsschädliches Fungizid zur Bekämpfung der Kraut- und Knollenfäule handelte. Eine Mitteilung erfolgte dennoch an die zuständige Untere Wasserbehörde. Der 61-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt, am landwirtschaftlichen Fahrzeuggespann entstand kein Sachschaden. Durch den Unfall wurde lediglich ein Straßenbaum leicht beschädigt.

Bienenschwarm findet neues Zuhause

Rotenburg. Am Samstagvormittag wurde der Kontaktbeamte der Polizeiinspektion Rotenburg durch mehrere Personen in der Großen Straße auf einen Bienenschwarm aufmerksam gemacht, welcher aus seinem ursprünglichen Bienenstock geflohen war und sich ein neues Eigenheim in der Innenstadt suchte. Daraufhin konnte eine zuständige Imkerin informiert werden, die sich dem Schwarm annahm. Bei einer Überprüfung konnte leider nur noch festgestellt werden, dass sich dieser bereits in einem Mauerwerk in unerreichbarer Höhe niedergelassen hatte. Zu Gefährdungen von Personen kam es zu keinem Augenblick.

