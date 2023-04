Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall sorgt für Verkehrsstau

Paderborn (ots)

(mh) Ein Unfall mit zwei Leichtverletzten hat am Freitagmorgen in Paderborn für Verkehrsstörungen im Kreuzungsbereich des Heinz-Nixdorf-Rings mit dem Frankfurter Weg und der Salzkottener Straße gesorgt.

Der 31-jährige Insasse eines 3er BMWs war trotz roter Ampel von der Salzkottener Straße aus auf die Kreuzung gefahren, um nach links in den Heinz-Nixdorf-Ring abzubiegen. Dabei stieß er mit dem Opel Corsa eines 50-Jährigen zusammen, der vom Ring kommend geradeaus auf dem Frankfurter Weg weiterfahren wollte.

Beide Autofahrer wurden mit leichten Verletzungen per Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Der Opel und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei leitete den Verkehr während der rund 90-minütigen Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen am Unfallort vorbei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

