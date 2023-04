Polizei Paderborn

POL-PB: Schrankenanlage beschädigt

Lichtenau (ots)

(mh) Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch, 20.00 Uhr, auf Donnerstag, 06.45 Uhr, die Schrankenanlagen an der Baustelle Schützenstraße in Lichtenau beschädigt. Durchtrennt wurden die Kabel der Antriebssteuerung. Diese gewährleistet, dass Linienbusse, Rettungsdienst und Polizei die Schranken im Bedarfs- oder Notfall ferngesteuert bedienen können.

Die Polizei sucht Zeugen, die über die Rufnummer 05251 306-0 sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, die sich in dem Zeitraum an der Schranke zu schaffen gemacht haben.

