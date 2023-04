POL-PB: Schwarzes Auto und Zeugen nach Unfall mit Motorroller gesucht

Paderborn (ots) - (mb) Am Montagabend, 24.04.2023, ist am Schwabenweg ein Einbruch in den Jugendtreff verübt worden. Die Täter gingen das Gebäude zwischen 19.05 Uhr und 20.40 Uhr an. Sie hebelten an Fenstern und brachen schließlich die Eingangstür auf. Auch im Gebäude traten die Einbrecher eine Tür ein. Gestohlen wurden Videospielgeräte und Musikboxen. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. ...

