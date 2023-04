Polizei Paderborn

POL-PB: Autos gerammt und zu Fuß geflüchtet

Salzkotten- Niederntudorf (ots)

(mb) Nach einer heftigen Karambolage auf dem Lohweg ließ der mutmaßliche Unfallverursacher am späten Montagabend, 24.04.2023, sein total beschädigtes Auto sowie zwei weitere demolierte Pkw zurück und ergriff zu Fuß die Flucht. Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen.

Anwohner des Lohweges hörten gegen 23.30 Uhr laute Unfallgeräusche von der Straße. Einige Zeugen liefen auf die die Straße und entdeckten einen mitten auf der Straße auf der Seite liegenden Skoda Oktavia. Am Straßenrand standen zwei weitere beschädigte Autos. Ein unbekannter Mann lief von der Unfallstelle in Richtung Bad Wünnenberg-Haaren davon. In dem verunglückten Fahrzeug konnten die Zeugen keine Insassen entdecken. Die umgehend alarmierte Polizei leitete eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Unfallfahrer ein. Dabei wurde neben mehreren Streifen auch einen Diensthund eingesetzt.

Am Unfallort konnte der Unfallhergang rekonstruiert werden. Demnach fuhr der Fahrer des Skoda mit ukrainisches Kennzeichen auf dem Lohweg in Richtung Haaren. In einer leichten Linkskurve streifte der Skoda einen am linken Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. Dann kollidierte er seitlich mit einem geparkten Opel Astra, der stark beschädigt und einige Meter verschoben wurde. Der Unfallfahrer schleuderte mit seinem Wagen herum, überschlug sich und blieb mit Totalschaden auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer ergriff offenbar sofort die Flucht. Ob er Verletzungen erlitten hat ist nicht bekannt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Der Skoda Oktavia wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Autobesitzer dauern an.

Der Tatverdächtige soll 40 bis 50 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Er war von kräftiger Statur mit Bauchansatz und hatte eine Glatze mit schwarzem, kurz rasiertem Haarkranz. Bekleidet war der Flüchtige mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfallfahrer machen können. Möglicherweise ist der ukrainische Skoda Oktavia bereits vor dem Unfall oder die beschriebene Person auf dem Fluchtweg gesehen worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

