POL-PB: Kupferrollen aus Betriebshalle entwendet

Paderborn (ots) - (mh) Der seit Samstagabend (22. April) vermisste 80-Jährige ist verstorben. Ein Polizeihubschrauber entdeckte den leblosen Mann am Montagabend gegen 17.50 Uhr während der Suchmaßnahmen auf einer Wiese in der Nähe seines Wohnortes. Der an einer Demenz erkrankte Paderborner hatte seine Wohnung an der Stettiner Straße am Samstag gegen 17 Uhr verlassen. Bei der Suche setzte die Polizei neben einem ...

