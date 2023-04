Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer beim Abbiegen angefahren

Delbrück-Schöning (ots)

(mb) Auf der Schöninger Straße ist am Mittwoch ein Elektrorad-Fahrer bei der Kollision mit einem einbiegenden Auto verletzt worden.

Gegen 17.00 Uhr fuhr eine 57-jährige Frau mit einem VW Scirocco auf der Straße Hoppenmeer zur Schöninger Straße. An der Kreuzung Schöninger Straße/Brockweg beabsichtigte sie nach rechts auf die Schöninger Straße einzubiegen. Die Autofahrerin hielt zunächst an und bog dann ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Radlers. Der 28-jährige Pedelec-Fahrer war auf dem Radweg von Lippling in Richtung Schöning unterwegs. Er wurde von dem Scirocco erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Dann stürzte er auf die Straße. Der Radler zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde am Unfallort von Sanitätern in einem Rettungswagen versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell