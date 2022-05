Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrüger am Telefon

Mit Schockanrufen versuchten Unbekannte am Montag in Ulm an das Ersparte zu gelangen.

Ulm (ots)

Mit Schockanrufen versuchten die Betrüger an Geld zu gelangen. Sechs Fälle registrierte die Ulmer Polizei. Sie gaben sich als Angehörige oder vermeintliche Polizisten aus. Die Anrufer gaben vor, dass Angehörige oder man selbst in einen schweren Unfall verwickelt zu sein. Zur Abwendung einer Haftstrafe müsste nun eine Kaution hinterlegt werden. So im Falle einer 91-jährigen Ulmerin. Die Seniorin erkannte den Betrugsversuch. Sie legte auf und informierte die richtige Polizei.

Telefonbetrüger sind regelmäßig aktiv, und das auch manchmal mit Erfolg. Jedes Opfer ist eines zu viel. Deshalb warnt die Polizei regelmäßig vor den Betrügern.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie immer misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder persönlichen Daten. - Wählen Sie selbst die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer sein Risiko solcher Anrufe verringern will, der könnte sich aus den öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen, dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. - Geben Sie bitte diese Tipps in Ihrem Familien- und Freundeskreis weiter.

Weitere Informationen zum Thema "Falscher Polizeibeamter" finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell