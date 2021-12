Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1653) Hausfassade beschmiert

Schwabach (ots)

Am Samstagnachmittag (04.12.2021) entdeckten Mitarbeiter der Sicherheitswacht politische Schmierereien an einer Hausfassade in Schwabach. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 14:30 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Sicherheitswacht in Schwabach politische Schmierereien an der Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Weißenburger Straße. Unbekannte schmierten einen politischen Schriftzug in schwarzer Farbe an die Hauswand.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold

