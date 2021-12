Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1652) Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

Lauf an der Pegnitz (ots)

Am Samstag (04.12.2021) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Heuchling (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 22:30 Uhr verschafften sich Unbekannte über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Ringstraße. Der hierdurch entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Einbrecher durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Elektronikgeräte sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Spurensicherung kam vor Ort.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333

Erstellt durch: Michael Petzold

