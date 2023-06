Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Aggressiver Mann bedroht Kinder mit Messer ++ Einbruch in Garage ++ Auffahrunfall an der Ampel ++ Motorrad kommt ins Rutschen - 18-jähriger Biker verletzt ++

Aggressiver Mann bedroht Kinder mit Messer

Bremervörde. Mit dem verstörenden Fall einer massiven Bedrohung gegen Kinder mussten sich am Dienstagabend Beamte der Bremervörder Polizei auseinandersetzen. Gegen 21 Uhr meldete sich die Mutter eines Kindes und teilte mit, dass ihr Sohn und seine Freunde soeben im Middelweg von einem Nachbarn mit einem Messer bedroht worden seien. Der Mann habe zudem eine Waffe und auch einen Schlagstock bei sich. Die Polizei suchte, unterstützt von benachbarten Dienststellen, mit mehreren Streifenbesatzungen den Einsatzort auf. Der gemeldete Verursacher hatte sich mittlerweile in sein Haus zurückgezogen. Wie sich herausstellte, habe er sich über vier Kinder im Alter von 11 bis 16 Jahren geärgert. Sie sollen Knallkörper in seinen Garten geworfen haben. In der Folge habe er sie zur Rede gestellt, lautstark bedroht und einem 12-Jährigen ein Messer an den Hals gehalten. Nachdem der 43-jährige Beschuldigte aus seinem Haus gekommen war, gelang es den Einsatzkräften, ihn in ihre Gewalt zu bringen. Da sich der aggressive Mann nicht beruhigen ließ, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung seines Hauses fand die Polizei zahlreiche Luftdruckwaffen, Schlagwaffen und Messer. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Garage

Zeven. Im Verlauf des Dienstags sind unbekannte Täter in eine Garage an der Bahnhofstraße eingedrungen. Dazu hatten sie das Garagentor aufgehebelt. Was sie dort gesucht haben, ist noch unklar. Möglicherweise hatten sie es auf ein E-Bike abgesehen. In den vergangenen Wochen ist es in Zeven zu zahlreichen Diebstählen von hochwertigen Elektrofahrrädern aus Garagen und Carports gekommen. In diesem Fall blieben die Unbekannten ohne Beute. Beim Eindringen in die Garage beschädigten sie aber den dort abgestellten Pkw.

Auffahrunfall an der Ampel

Scheeßel. Eine 26-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmittag bei einem Auffahrunfall in der Berliner Straße leicht verletzt worden. Ein 21-jähriger Mann hatte gegen 13.30 Uhr vermutlich zu spät erkannt, dass die Frau mit ihrem Ford an einer Ampel gehalten hatte. Er fuhr mit seinem VW Golf auf das stehende Auto auf. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund eintausend Euro.

Motorrad kommt ins Rutschen - 18-jähriger Biker verletzt

Ostereistedt. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Hauptstraße/Godenstedter Straße hat sich am Dienstmorgen ein 18-jähriger Motorradfahrer verletzt. Der junge Biker war gegen 7.40 Uhr vermutlich zu schnell in den Einmündungsbereich gefahren. Auf der feuchten Fahrbahn rutschte er mit seiner Yamaha aus und stürzte. Mit leichten Verletzungen kam er im Rettungswagen in die OsteMed Klinik. Den Schaden an dem Motorrad beschreibt die Polizei als gering.

