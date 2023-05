Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, L580

Betrüger halten Autos an - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am 15.05.2023, gegen 15.13 Uhr, hielten bislang unbekannte Betrüger mehrere Fahrzeuge auf der L580 in Dülmen, Rorup an und verlangten nach Geld.

Sie standen mit einem älteren blauen Opel Kombi in einer Zufahrt und kurze Zeit später auch auf einem Feldweg an der L580 in Dülmen, Rorup.

Durch Winken machte eine unbekannte männliche Person neben der Fahrbahn auf sich aufmerksam und hielt mindestens zwei Fahrzeuge an. Ihm sei das Benzin ausgegangen und man bräuchte dringend Bargeld, welches man natürlich am folgenden Tag sofort zurücküberweisen würde. Zwei weitere männliche Personen befanden sich im Fahrzeug, stiegen jedoch nicht aus.

Eine 66-jährige Coesfelderin gab dem Betrüger erst 5 Euro. Dies reichte dem Betrüger aber nicht und er fragte nach mehr. Nachdem sie ihm weitere 6 Euro aushändigte, wurde sie gebeten zur nächsten Bank zu fahren um ihm mehr Geld "leihen" zu können. Dies lehnte sie jedoch ab und fuhr weiter.

Im Nachhinein kam ihr der Sachverhalt jedoch sehr suspekt vor und sie meldete sich bei der Polizei.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

