Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell/Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Bislang zwei Anzeigen liegen der Polizei Coesfeld vor, nachdem am Wochenende Scheiben an Firmenfahrzeugen in Senden-Bösensell eingeschlagen wurden. In einem Fall stahlen die Unbekannten Werkzeuge aus dem Fahrzeug. In beiden Fällen hatten die Unbekannten Seitenscheiben eingeschlagen. Der Zeitraum liegt zwischen Freitag (12.05.) 16 Uhr und Montag 07.00 Uhr. Die Fahrzeuge waren an der Rudolf-Diesel-Straße bzw. Bahnhofstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell