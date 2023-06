Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fahranfänger verunglückt auf der L 122 ++ Diebstahl an der Bushaltestelle ++

Rotenburg (ots)

Fahranfänger verunglückt auf der L 122

Rhade. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 122 zwischen Rhade und Rhadereistedt ist am Donnerstagabend ein 18-jähriger Fahranfänger verletzt worden. Der junge Mann kam gegen 20.30 Uhr mit seinem Peugeot auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge schleuderte der Wagen nach links und blieb in einem Maisfeld liegen. Der 18-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Diebstahl an der Bushaltestelle

Bremervörde. Eine günstige Gelegenheit hat ein unbekannter Dieb am Mittwochabend an der Bushaltestelle in Höhe des Netto-Marktes an der Zevener Straße genutzt. Ein 61-jähriger Mann legte dort gegen 18 Uhr seinen Rucksack ab und ging kurz aus dem Sichtbereich. Als er 5 Minuten später zurückkam, war sein Portemonnaie mit dem üblichen Inhalt aus dem Rucksack gestohlen worden.

