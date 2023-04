Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorroller nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 06.04.23, befuhr gegen 11:50h ein 56-Jähriger aus Ludwigshafen mit einem VW Passat die Mundenheimer Straße in Richtung Berliner Platz. Kurz nach der Kreuzung mit der Halbergstraße stockte der Verkehr und ein unbekannter Motorroller schlängelte sich zwischen dem VW des 56-Jährigen und einem geparkten Ford KA hindurch. Dabei streifte er beide Fahrzeuge, wobei ein Schaden von ca. 2.500EUR entstand. Die beiden Männer sprachen kurz miteinander und als der 56-Jährige die Polizei verständigen wollte, flüchtete der Motorrollerfahrer von der Unfallstelle. Der Geflüchtete war 30-35 Jahre alt und kräftig. Er hatte ein rundes Gesicht und einen Vollbart. Er trug schwarze Kleidung und einen gelben Helm. Auch der Roller war gelb und hatte deutliche Gebrauchsspuren. Hinweise zu dem geflüchteten Motorroller oder zu dessen Fahrer bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

