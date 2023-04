Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 06.04.2023 gegen 14:15 Uhr steckte der 45-jährige Beschuldigte in einem Supermarkt in der Maudacher Straße drei Flaschen Alkohol im Wert von knapp 27 EUR in seinen Rucksack und wollte das Geschäft verlassen, ohne die drei Flaschen zu bezahlen. Als ein 21-jähriger Mitarbeiter ihn aufhalten wollte, wurde dieser gewaltsam weggestoßen. Trotzdem konnte er den Mann, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, konnte der Beschuldigte die Dienststelle wieder verlassen. Er muss sich wegen eines räuberischen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell