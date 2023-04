Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Montag (03.04.2023) beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen geparkten Seat Alhambra. Die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer flüchtete anschließend und hinterließ einen Sachschaden von 7000 Euro. Der Seat war zwischen 9.15 Uhr und 18 Uhr in der Welserstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

