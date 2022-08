POL-Bremerhaven: Unberechtigt auf Behindertenparkplatz geparkt

Bremerhaven (ots) - Derzeit gibt es einen größeren Einsatz am Klinikum Mitte in Bremerhaven. Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und anderen Hilfskräften sind vor Ort. Der Bereich ist abgesperrt. Umfahren Sie das Gebiet weiträumig. Hinweis für Medienvertreter: Eine Pressesammelstelle wird an der Schleusenstraße 33, vor der Bäckerei eingerichtet. Rückfragen bitte an: Polizei Bremerhaven Seda Demir-Göncü ...

