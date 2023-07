Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch am helllichten Tag - Aufmerksame Nachbarn informieren die Polizei und nehmen 16-jährige Täterin vorläufig fest ++

Rotenburg (ots)

Visselhövede. Am Dienstagvormittag ereignete sich gegen 10:45 Uhr ein Einbruch in ein Wohnhaus im Birkenweg in Visselhövede. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen eine 16-jährige Täterin und ein noch unbekannter Mittäter in den hinteren Teil des Gebäudes ein. Sie brachen eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Erdgeschoss. Hier suchten sie nach Beute. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine verschlossene Tür im Obergeschoss und durchsuchten auch diese Räume. Aufmerksame Nachbarn bemerkten zwischenzeitlich das Geschehen und verständigten sofort die Polizei. Sie begaben sich eigenständig zum Tatort und störten damit vermutlich die Täter. Davon aufgeschreckt versuchten die Einbrecher mit dem Diebesgut zu fliehen. Die 16-Jährige wurde von den Nachbarn verfolgt, eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der Festgenommenen wurden Einbruchswerkzeuge sowie verschiedener Goldschmuck gefunden. Sie befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam und wird vermutlich noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Der noch unbekannte Mittäter konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen entkommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise über den Vorfall oder den flüchtigen Mittäter geben können, sich unter 04261 - 9470 bei der Rotenburger Polizei zu melden.

