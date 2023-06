Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zu Nr.5095876 Brand eines Gartenhauses

Kehrig (ots)

Am 24.06.2023 um 19:54 Uhr wird der hiesigen Dienststelle ein Gartenhausbrand in Kehrig gemeldet. Vor Ort stellt sich heraus, dass es in einem Garten zu einer Explosion kam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es, vermutlich aufgrund einer Fehlbedingung, zur Explosion eines Tischgrills und eines Ethanol-Kanisters. Hierbei erlitt eine männliche Person schwere Verbrennungen an Händen, Armen und Nacken und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht werden.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der Polizei Mayen, des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr Kehrig.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell