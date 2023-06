POL-PDMY: Brand eines Gartenhauses - Presseerstmeldung

Mayen (ots) - Am Samstag, den 10.06.2023, ist es gegen 14:45 Uhr an der Pfarrer Bechtel - Grundschule in Mendig zu einem Brand eines auf dem Schulgelände stehenden Holzschuppens gekommen. Augenscheinlich ging der Brand von einem danebenstehenden Müllcontainer aus. Die Flammen griffen dabei auf den Holzschuppen über, sodass dieser und ein angrenzender Baum durch den ...

