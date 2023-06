POL-PDMY: Presseerstmeldung - Sturmschäden im Bereich Kreis Cochem-Zell

Mayen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag den 18.06.2023 kam es um 04:19h zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich des Bürgerhauses in Mayen/Alzheim. Der 18 jährige Fahrer aus Mayen verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Motorroller und kam hierbei zu Fall. Der Verunfallte, welcher keinen Schutzhelm trug, zog sich hierbei mehrere Schürfwunden am Körper zu und klagte über ...

