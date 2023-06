Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Motorroller und Alkoholeinwirkung

Mayen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag den 18.06.2023 kam es um 04:19h zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich des Bürgerhauses in Mayen/Alzheim. Der 18 jährige Fahrer aus Mayen verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Motorroller und kam hierbei zu Fall. Der Verunfallte, welcher keinen Schutzhelm trug, zog sich hierbei mehrere Schürfwunden am Körper zu und klagte über Kopfschmerzen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Rollerfahrer Atemalkohol festgestellt werden. Über die Menge der konsumierten Getränke wurden keine Angaben gemacht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde zudem abgelehnt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe, zwecks Bestimmung der Blutalkoholkonzentration im Krankenhaus Mayen entnommen. Durch die Polizei Mayen wurde ein Strafverfahren eröffnet.

