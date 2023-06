Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen

Meuspath (ots)

Am Sonntag, 18.06.2023 kam es gegen 13:40 Uhr auf der B 258, Gemarkung Meuspath zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw Fahrer bog mit seinem Fahrzeug aus dem Industriegebiet Meuspath auf die B 258 in Richtung Nürburgring ab. Hierbei verlor er derart die Kontrolle über sein Fahrzeug, dass er ins Schleudern geriet und mit einem entgegenkommenden Pkw frontal kollidierte. Durch den Aufprall wurden die beiden, sich im unfallverursachenden Fahrzeug befindlichen Personen schwer verletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde im Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus diesem befreit werden. Auch er wurde schwer verletzt. Die Verletzten wurden, teils mittels Rettungshubschrauber, in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Polizei Adenau befand sich der Rettungsdienst mit Luftrettung, die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

