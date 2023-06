Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit Verletzten, 13:46 Uhr

Sinzig (ots)

Gegen 13:21 Uhr des heutigen Tages befuhr ein 61-jähriger mit seinem Leichtkraftrad die B9 aus Richtung Remagen kommend in Fahrtrichtung Bad Breisig. Nach derzeitigem Ermittlungsstand platzte in Höhe der Anschlußstelle Sinzig/Königsfeld der Vorderreifen des Zweirades, wodurch er und seine 59-jährige Sozia auf die Fahrbahn stürzten und sich hierbei schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zuzogen. Beide mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Im Einsatz waren zwei Streifenwagen der Polizei Remagen, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungshubschrauber.

