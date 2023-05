Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Kempenfeldrom. Von der Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 65-jährige Autofahrerin aus Detmold am Montagnachmittag (15.05.2023) von der Altenbekener Straße ab. Sie war in Richtung Horn unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn fuhr und gegen die Böschung prallte. Ihr Audi wurde dabei auf die Fahrerseite gekippt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Zeugen kümmerten sich um sie, bis sie mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht wurde. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr und das Kreisumweltamt kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell