POL-LIP: Lüdge-Elbrinxen. Brand auf Campingplatz.

Lippe (ots) - Unbekannte stiegen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11./12.05.2023) in einen Rohbau in der Bülowstraße ein. Sie stahlen zwei Akkuschrauber und ein Multifunktionswerkzeug der Marke Milwaukee von der Baustelle. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. ...

