POL-LIP: Detmold. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster gefunden.

Lippe (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11./12.05.2023) drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Potsdamer Straße ein. Ein Nachbar entdeckte am Freitagmorgen die beschädigte Terrassentür der Erdgeschosswohnung und rief die Polizei. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. ...

