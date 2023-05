POL-LIP: Detmold. 15-Jähriger beraubt.

Lippe (ots) - Seit gestern am späten Abend ist ein 63jähriger Detmolder vermisst. Er wurde zuletzt in der Arminstraße in Detmold gesehen. Der Vermisste ist orientierungslos, aber sportlich und körperlich sehr gut zu Fuß. Auffällig ist eine wahrscheinlich mitgeführte Kaffeetasse. In der Nacht wurde bereits umfangreich u. a. mit einem Polizeihubschrauber nach dem Vermissten gesucht. Eine Beschreibung finden Sie unter ...

mehr